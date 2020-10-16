Skoda обогатила российские комплектации Rapid, Karoq и Kodiaq

Среди опций, доступных теперь для покупателей Skoda Rapid, появилась цифровая приборная панель с возможностью выбора разных режимов отображения данных. Владелец машины может определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне и настроить стиль графики на дисплее «приборки». Пользователю доступны четыре типа оформления на выбор: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

Skoda Karoq обзавелся дополнительным разъемом USB тип-C в салонном зеркале заднего вида. Он предназначен для подключения шнура питния видеорегистратора или зарядки мобильного устройства. Кроме того, для всех комплектаций компактного кроссовера появилась возможность выбора материала обивки салона: тканью, искусственной замшей или комбинированной из кожи и ткани.

Skoda Kodiaq, как и его «младший брат» Karoq, обзавелся разъемом USB тип-C, а также получил адаптивную систему управления шасси (DCC). Этот электронный ассистент корректирует характеристики демпфирования амортизаторов и управляемости подвески в зависимости от текущих параметров движения машины. При этом водитель может выбрать один из шести режимов его работы: «нормальны», «комфортный», «экономичный», «спортивный», «снежная дорога» и «индивидуальный».