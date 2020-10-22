Стартовали российские продажи нового премиального кроссовера Chery Exeed

Самое главное — цены. В комплектации Luxury новинка будет стоить от 2 249 900 рублей. Такой Chery Exeed TXL предложит бесключевой доступ, бесконтактное открытие багажника, задние датчики парковки и камеру заднего вида.
Кроме того, потенциальным покупателям предлагается круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система очистки воздуха и шесть подушек безопасности. Закрывают список электрические регулировки передних сидений, аудиосистема премиум-класса Arkamys, цифровая панель приборов и центральный тачскрин диагональю 10,1 дюйма.
Исполнение Flagship дополнительно предложит 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, панорамную крышу и системой кругового обзора. Но куда важнее, что эта версия располагает передним парктроником, системой контроля слепых зон, функцией автоматической парковки и ассистентом при выезде задним ходом. Вот только цена — 2 399 900 рублей!
Каку уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «китаец» по размерам похож на уходящий KIA Sorento Prime, но имеет два ряда сидений вместо трех. Единственный мотор — объемом всего 1,6 литра. Правда, благодаря турбонаддуву двигатель выдает 186 л. с. и 275 Нм. В качестве коробки передач предложен безальтернативный 7-ступенчатый «преселектив».
Разумеется, китайцы уверяют, что их новинку надо сравнивать только с премиальными марками вроде Infiniti и Lexus. Но мы прекрасно понимаем, что отбивать клиентов новому поднебесному бренду предстоит у корейцев. Между тем, новейший Hyundai Santa Fe предлагается по цене от 2 239 000 рублей. И у него — классический атмосферник и полноценный «автомат».