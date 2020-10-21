Новый KIA Mohave: на полмиллиона рублей дешевле Toyota Land Cruiser

В базовую комплектацию «Мохава» включены полностью светодиодная оптика, боковые ступеньки и багажные рейлинги, полный комплект подушек безопасности (включая коленную), плюс электропривод стояночного тормоза. Также корейцы расщедрились на систему бесключевого доступа, электроприводы двери багажника и передних сидений. А еще все внедорожники датчиками парковки, датчиками света и дождя, круиз-контролем и камерой заднего вида.

Двухзонная система климат-контроля — тоже элемент базового оснащения, притом пассажиры второго и третьего рядов могут управлять ею по собственному усмотрению. Вдобавок для пассажиров всех трех рядов предусмотрены USB-разъемы, а в багажнике установлена 12-вольтовая розетка. И на этом список приятностей не заканчивается! Обогревы лобового стекла, сидений и рулевого колеса также заявлены как обязательный элемент стартовой версии.

А ведь дальше список продолжают обивка кресел натуральной кожей, вентиляция сидений, вирутальная приборная панель, огромный тачскрин медиасистемы и многое другое… Так что рамный KIA отечественной сборки за три миллиона рублей — это очень выгодное предложение за свои деньги.