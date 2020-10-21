Новый KIA Mohave: на полмиллиона рублей дешевле Toyota Land Cruiser

KIA Mohave россиянам будут предлагать по цене от 3 099 900 до 3 559 900 рублей. Чтобы понять, много это или мало, рекомендуем взглянуть на ценники Toyota Land Cruiser Prado. С 200-сильным турбодизелем 2.8 и автоматической коробкой «Прадо» сейчас отдают за 3 563 000 рублей. То есть рамный «кореец» обойдется почти на полмиллиона дешевле! При этом ему полагается трехлитровый V6 отдачей 249 л. с., а также 8-диапазонный автомат (у «Тойоты» цилиндров четыре, а передач — шесть).
В базовую комплектацию «Мохава» включены полностью светодиодная оптика, боковые ступеньки и багажные рейлинги, полный комплект подушек безопасности (включая коленную), плюс электропривод стояночного тормоза. Также корейцы расщедрились на систему бесключевого доступа, электроприводы двери багажника и передних сидений. А еще все внедорожники датчиками парковки, датчиками света и дождя, круиз-контролем и камерой заднего вида.
Двухзонная система климат-контроля — тоже элемент базового оснащения, притом пассажиры второго и третьего рядов могут управлять ею по собственному усмотрению. Вдобавок для пассажиров всех трех рядов предусмотрены USB-разъемы, а в багажнике установлена 12-вольтовая розетка. И на этом список приятностей не заканчивается! Обогревы лобового стекла, сидений и рулевого колеса также заявлены как обязательный элемент стартовой версии.
А ведь дальше список продолжают обивка кресел натуральной кожей, вентиляция сидений, вирутальная приборная панель, огромный тачскрин медиасистемы и многое другое… Так что рамный KIA отечественной сборки за три миллиона рублей — это очень выгодное предложение за свои деньги.