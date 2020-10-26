Названы цены на новую Skoda Octavia в России

В исполнении Ambition (это минимум 1 499 000 рублей) подушек безопасности становится шесть, кондиционер уступает место климат-контролю, а также добавляются задний парктроник, обогрев форсунок омывателя, противотуманные фары, круиз-контроль, датчики дождя и света. Другие приятные бонусы — это дополнительные USB-разъемы, литые диски и более удобные передние сиденья.

Наконец, статус топовой носит комплектация Style Plus. Отдав 1 700 000 рублей, клиент получит комбинированную обивку сидений, виртуальную панель приборов и десятидюймовый экран медиасистемы. Далее по списку идут контурная подсветка салона, обогрев руля, система бесключевого доступа, передний парктроник и ассистент контроля за слепыми зонами.

По традиции Skoda предлагает расширить любую из версий пакетами опций. Если дозаказать матричные фары, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль и прочие приятности, цена машины легко перевалит за 2 000 000 рублей! Посмотримм, как новые ценники повлияют на популярность модели… Ведь прошлое поколение предлагалось по цене от 1 140 000 рублей.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с главной новинкой марки Skoda, и готов ответить на вопрос, чем же обескуражил чешский лифтбэк.