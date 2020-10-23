Почему у регистрационных подразделений ГИБДД сегодня выстраиваются дикие очереди

О том, что сама ГИБДД, несмотря на все реформы и «улучшайзинги», так и не смогла сделать процесс постановки/снятия машины на учет максимально комфортным для граждан, знает каждый российский автовладелец.

Очередей уже давно нет даже в Сбербанке, они заметно укоротились в Мосэнергосбыте и полностью отсутствуют в МФЦ. И только гаишники продолжают измываться над гражданами, не в силах изменить ситуацию.Что, впрочем, и понятно: при таком положении дел процветают аффилированные с автоинспекцией жучки, за долю малую предлагающие страждущим автовладельцам решить все их проблемы.

Побороть явно коррупционную схему власти попытались с помощью портала госуслуг. И, что удивительно, вполне успешно: записавшись его посредством в выбранный гаишный офис (хотя иногда и не на нужную гражданину дату), все формальности улаживаются максимум в течение трех часов, а то и гораздо быстрее. Да вот беда: сервис gosuslugi.ru время от времени отказывается оформить «наряд» на получение услуги в ГИБДД. Причем в последнее время — все чаще.