Почему у регистрационных подразделений ГИБДД сегодня выстраиваются дикие очереди

О том, что сама ГИБДД, несмотря на все реформы и «улучшайзинги», так и не смогла сделать процесс постановки/снятия машины на учет максимально комфортным для граждан, знает каждый российский автовладелец.
Очередей уже давно нет даже в Сбербанке, они заметно укоротились в Мосэнергосбыте и полностью отсутствуют в МФЦ. И только гаишники продолжают измываться над гражданами, не в силах изменить ситуацию.Что, впрочем, и понятно: при таком положении дел процветают аффилированные с автоинспекцией жучки, за долю малую предлагающие страждущим автовладельцам решить все их проблемы.
Побороть явно коррупционную схему власти попытались с помощью портала госуслуг. И, что удивительно, вполне успешно: записавшись его посредством в выбранный гаишный офис (хотя иногда и не на нужную гражданину дату), все формальности улаживаются максимум в течение трех часов, а то и гораздо быстрее. Да вот беда: сервис gosuslugi.ru время от времени отказывается оформить «наряд» на получение услуги в ГИБДД. Причем в последнее время — все чаще.
Первые серьезные сбои здесь начались нынешним летом в преддверии голосования за поправки в Конституцию РФ, что многие объяснили тотальной перенастройкой всех государственных сервисов/сетей под решение задачи государственной важности. Однако и после плебисцита ситуация не только не улучшилась, но стала еще хуже.
– В настоящее время все регистрационные действия с автотранспортом, в том числе с коммерческим, лучше всего проводить по заявлениям, поданным в ГИБДД посредством портала госуслуг. Однако он не работает вот уже около трех недель,-- сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель Профсоюза водителей профессионалов Александр Котов. — Лично я уже с 17 октября и по сей день не могу подать зарегистрированное на портале…
Мы решили проверить эту информацию. И… сумели записаться на прием в нужное нам подразделение. Правда, на это у нас ушло аж двое суток(!), да и ближайшей датой оказалось 12 ноября.
Хорошо, что редакции портала «АвтоВзгляд» требовалось не поставить на учет свежекупленное авто, а только внести некоторые изменения в ПТС и СТС. А как быть людям, только-только выехавшим из автосалона или взявшим авто на вторичек если учесть, что 10-и дней на регистрацию т/с никто не отменял.
Согласитесь, что корректной такую работу сервиса — в эпоху-то тотальной цифровизации всего и вся! — нельзя назвать даже с большой натяжкой.
Вот и толпятся граждане, «обломавшиеся» на десятой-двадцатой попытке воспользоваться современными технологиями, у дверей гаишных контор…