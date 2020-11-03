Skoda снизила цены на четыре модели в России

Представительство чешской марки в России объявило о старте скидочной акции на машины бренда. В течении ноября, при покупке лифтбека Skoda Octavia, покупатели смогут сэкономить до 197 400 рублей. В этот же период на флагманский Skoda Superb действует скидка в размере до 300 000 рублей.

При заказе машины в ноябре будущий владелец городского кроссовера Skoda Karoq сможет сберечь для семейного бюджета до 105 685 рублей. А если «замахнуться» на SUV Kodiaq, то экономия составит до 227 600 рублей.

Напомним, что для стимулирования продаж под конец года многие автопроизводители организуют подобные промо-акции. Однако текущей осенью в этом смысле в России будет, скорее всего, все очень не весело. В первую очередь потому, что рубль неуклонно и быстро падает по отношению к доллару и евро, вынуждая иностранные бренды повышать рублевые цены. Тут уж не до скидочных акций.