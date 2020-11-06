Самый мощный Mercedes-Benz в истории получил российский ценник

Кроме того, авторы проекта усилили преселективную коробку передач, тщательно проработали аэродинамику кузова, провели несколько мероприятий по снижению массы, а также перекроили подвеску. До «сотни» дерзкая новинка выстреливает за 3,2 секунды, а ускорение до 200 км/ч занимает около девяти секунд. Максимальная скорость — 325 км/ч.

Тем, кто захочет самостоятельно оценить очень мощный серийный Mercedes, придется выложить без малого 35 000 000 рублей. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», за эти деньги можно взять парочку базовых Mercedes-AMG GT (15 710 000), либо приобрести четыре дизельных S-класса (8 230 000). Но кого сейчас ими удивишь? А вот трековым снарядом, способным выезжать на обычные дороги — еще как!