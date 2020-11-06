Самый мощный Mercedes-Benz в истории получил российский ценник

Под капотом Mercedes-AMG GT Black Series упрятан четырехлитровый битурбомотор V8, который пережил серьезную модернизацию. Настолько серьезную, что инженеры внедрили «плоский» коленчатый вал, а также изменили порядок работы цилиндров!
Из других переделок отметим установку огромнейшего интеркулера и более производительных турбин. Благодаря этому отдача двигателя выросла до 730 л. с. и 800 Нм вместо прежних 585 л. с. и 700 Нм.
Кроме того, авторы проекта усилили преселективную коробку передач, тщательно проработали аэродинамику кузова, провели несколько мероприятий по снижению массы, а также перекроили подвеску. До «сотни» дерзкая новинка выстреливает за 3,2 секунды, а ускорение до 200 км/ч занимает около девяти секунд. Максимальная скорость — 325 км/ч.
Тем, кто захочет самостоятельно оценить очень мощный серийный Mercedes, придется выложить без малого 35 000 000 рублей. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», за эти деньги можно взять парочку базовых Mercedes-AMG GT (15 710 000), либо приобрести четыре дизельных S-класса (8 230 000). Но кого сейчас ими удивишь? А вот трековым снарядом, способным выезжать на обычные дороги — еще как!