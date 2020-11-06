Правда или фейк — премиальный кроссовер LADA Slava за 2 миллиона

Откуда взялось название Slava, как раз понятно. Совсем недавно российский автогигант попросил россиян придумать имя для будущего автомобиля. Народный креатив АВТОВАЗ принимал через соцсети.
Так, во «ВКонтакте» вазовцы выбрали лучшим название Onega, в Instagram — Alta, а в Facebook — Slava. Естественно, в Интернете мгновенно поползли слухи, что скоро родной автопром удивит целой россыпью новинок, для которых нужны новые имена.
Поскольку конкурс названий действительно имел место быть, история про LADA Slava показалась многим вполне реалистичной. Тем более, что авторы «новости» уверенно заявили, будто «Славой» назовут «роскошный вариант будущей LADA Niva». Модель якобы построят на архитектуре CMF-B-LS, а внешне первый премиальный кроссовер из Тольятти будет напоминать перелицованный Nissan Pathfinder следующего поколения. Впечатляет?
В действительноcти эта мешанина псевдофактов выглядит крайне нелепой. Главное, что платформа CMF-B-LS действительно существует. Вот только есть одно очень важно «но». Приставка «В» означает, что агрегатная база может использоваться только для компактных городских автомобилей. Тогда как машина формата Nissan Pathfinder обязана строиться на более крупной «тележке» альянса Renault Nissan — CMF-CD.
Двигаемся дальше. Аббревиатура LS означает Low Specifications, то есть упрощенную версию, которая лишена современной ездовой электроники. Между тем, премиальный статус обязывает иметь максимум электронных ассистентов. Особенно, когда за машину хотят просить 1 900 000 рублей — именно такой ценник «нарисовали» интернетовские фейкогоны, не дожидаясь наступления 2026 года.
А еще фантазеры, пообещавшие миру LADA Slava, предположили, что «паркетник» может получить турбомотор объемом 1,3 литра, которым оснащается Renault Arkana. Либо — ниссановский движок на 2,5 литра. А почему нет? Гулять так гулять! Правда, вышеупомянутая платформа CMF-B-LS ну никак не рассчитана на двигатель 2.5. В общем, богатая фантазия оказалась никак не подкреплена теоретическими знаниями.
Зато «новостники» подкрепили свои домыслы вполне реалистичными рендерами. Дескать, смотрите, у нас есть доказательства! Но опять промахнулись. Некоторое время назад наши коллеги из «Колеса.ру» решили предположить, каким будет следующее поколение Nissan Pathfinder. А безвестные интернет-тролли не просто украли картинку, а пририсовали спереди фирменный вазовский «икс-фейс».
В другом «источнике» поступили гораздо проще, заявив, будто АВТОВАЗ получил права на Nissan Pathfinder следующего поколения, из которого сделает LADA Slava. Мы бы могли порассуждать про позиционирование брендов, отсутствие клиентуры для сверхдорогой LADA, невозможность выпуска большого кроссовера на вазовском конвейере… Но зачем? И так понятно, что кто-то просто подогнал желаемое под имеющиеся картинки.
В общем, как теперь говорят: «Расходимся, нас обманули». Что, на всякий случай, подтверждает пресс-служба АВТОВАЗа. Правда, в Тольятти искренне улыбнулись столь неуемному воображению любителей выдуманных сенсаций: «Нам приятно, что изменившийся за последние годы бренд LADA поднял планку ожиданий от наших поклонников», — отметил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки.
При этом сама LADA как раз призывает не расходиться, поскольку готовит много любопытного: У компании запланировано на ближайшие несколько лет достаточно интересных новинок, но их деталей мы не раскрываем, — добавили в пресс-центре АВТОВАЗа.
А вот портал «АвтоВзгляд» готов раскрывать некоторые детали, когда на 100% уверен в достоверности излагаемых фактов. Скажем, недавно мы рассказали, каким будет рестайлинговый LADA Largus. И даже выяснили даты премьеры и ориентировочные цены.