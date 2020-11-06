Правда или фейк — премиальный кроссовер LADA Slava за 2 миллиона

Поскольку конкурс названий действительно имел место быть, история про LADA Slava показалась многим вполне реалистичной. Тем более, что авторы «новости» уверенно заявили, будто «Славой» назовут «роскошный вариант будущей LADA Niva». Модель якобы построят на архитектуре CMF-B-LS, а внешне первый премиальный кроссовер из Тольятти будет напоминать перелицованный Nissan Pathfinder следующего поколения. Впечатляет?

В действительноcти эта мешанина псевдофактов выглядит крайне нелепой. Главное, что платформа CMF-B-LS действительно существует. Вот только есть одно очень важно «но». Приставка «В» означает, что агрегатная база может использоваться только для компактных городских автомобилей. Тогда как машина формата Nissan Pathfinder обязана строиться на более крупной «тележке» альянса Renault Nissan — CMF-CD.

Двигаемся дальше. Аббревиатура LS означает Low Specifications, то есть упрощенную версию, которая лишена современной ездовой электроники. Между тем, премиальный статус обязывает иметь максимум электронных ассистентов. Особенно, когда за машину хотят просить 1 900 000 рублей — именно такой ценник «нарисовали» интернетовские фейкогоны, не дожидаясь наступления 2026 года.