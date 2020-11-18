Hyundai назвала цены на юбилейный Solaris

Снаружи лимитированную серию выдают характерные шильдики, а внутри (помимо надписей «10 лет») есть центральный подлокотник, USB-разъём для задних пассажиров и коврики на полу.

При этом спецверсий получилось сразу две. Первая создана на базе комплектации Active Plus и будет продаваться по цене от 911 000 рублей. Ее отличают задние дисковые тормоза, полноразмерное запасное колесо, хромированная решетка радиатора и 15-дюймовые колёса.

Из исполнения Comfort получился седан за 1 001 000 рублей. Такой Solaris, помимо вышеперечисленного, может похвастать парктрониками спереди и сзади, а также датчиком света и климат-контролем. Вся оптика, включая противотуманные фары, переведена на светодиоды.

Тираж юбилейной серии — всего 4 500 машин. Клиенту позволено выбрать не только комплектацию, но и силовой агрегат. На выбор представлены моторы 1.4 и 1.6, с которыми можно заказать механическую или автоматическую коробку передач.

И продолжая тему свежих новостей авторынка: как стало известно порталу «АвтоВзгляд», KIA отложила поставки в Россию дизельного Sorento, а кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок.