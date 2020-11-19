Audi привезет в Россию трехмоторные автомобили

О намерении немцев привести в Россию спортивные версии кроссоверов сообщает «Российская газета». Такой шаг Audi выглядит логичным, ведь обычный e-tron у нас уже продается.

Спортивная модификация Audi e-tron S дебютировала в начале 2020 года. Особенность инновационного кроссовера в том, что у него не два электромотора, а три. У гражданского «и-трона» спереди установлен электродвигатель на постоянных магнитах, а сзади более производительный асинхронный. У e-tron S асинхронный мотор переместили вперед, а сзади установили два электродвигателя на постоянных магнитах.

В итоге суммарная мощность немецкого SUV возросла до 503 л. с. против 408 л. с. у обычной версии, а разгон до 100 км/ч сократился до 4,5 секунд.

Версия Sportback представляет из себя практически тот же электромобиль, но с купеобразным кузовом. При этом, издание не уточняет, приедет ли в Россию обычный e-tron Sportback.

Напомним, что базовая цена на Audi e-tron начинается от 5 955 000 рублей.