Покупать автомобили УАЗ, LADA, Ford и ГАЗ стало выгоднее в лизинг

Прежде всего, приобретать автомобили в лизинг стало выгоднее юридическим лицам. Особенно, если учесть всевозможные дополнительные дисконты, которые предлагают своим клиентам лизингодатели.

Так, например, один из лидеров сегмента «Газпромбанк Автолизинг» запустил довольно «вкусную» акцию, предусматривающую бонусы при покупке транспортных средств. До конца года будущим владельцам автомобилей LADA, ГАЗ, УАЗ и Ford компания дает 5% дополнительной скидки.

К примеру, фургон Ford Transit по цене 2 155 000 рублей с учетом действия предложения обойдется в 1 945 000 рублей, а это на 210 000 дешевле. К тому же, покупатели наверняка оценят подарок в виде четырех бесплатных ТО у официальных дилеров.

— Программа субсидирования колесной техники от Минпромторга отлично зарекомендовала себя ранее и позволила лизинговым компаниям реализовать с ее помощью до 50% всех сделок в 2020 году. Однако ввиду повышенного спроса выделенных на эту программу средств до конца года рынку не хватило. Поэтому мы приняли решение поддержать тех, кто не успел воспользоваться госсубсидией, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.