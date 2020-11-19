Испытание на прочность: как на самом деле проверяют автомобили LADA на заводе?

Новые испытательные мощности в Тольятти теперь расположили внутри цеха, сделав проверку каждого автомобиля, сошедшего с конвейера, более тщательной, но вместе с тем компактной и совсем независящей от погоды. Что сегодня представляет собой испытательный трек LADA, и как его удалось разместить внутри цеха — расскажет портал «АвтоВзгляд».

На всех автомобильных заводах по всему миру новые автомобили испытывают на небольшом, призаводском полигоне. Такая процедура в обязательном порядке входит в ОТК и является причиной нескольких десятков километров, что горят на одометре каждого нового, впервые приобретенного автомобиля. Естественно, был такой и в Тольятти. Однако его построили в семидесятых, когда трава была зеленее, солнце ярче, а машины медленнее. Да и на дорогах автомобили встречались куда реже, чем сегодня. Старый полигон уже не отвечал современным стандартом, поэтому тольяттинский автогигант решился на реализацию весьма амбициозного плана, имя которому End Of Line. Конец линии.