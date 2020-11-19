Испытание на прочность: как на самом деле проверяют автомобили LADA на заводе?

Новые испытательные мощности в Тольятти теперь расположили внутри цеха, сделав проверку каждого автомобиля, сошедшего с конвейера, более тщательной, но вместе с тем компактной и совсем независящей от погоды. Что сегодня представляет собой испытательный трек LADA, и как его удалось разместить внутри цеха — расскажет портал «АвтоВзгляд».
На всех автомобильных заводах по всему миру новые автомобили испытывают на небольшом, призаводском полигоне. Такая процедура в обязательном порядке входит в ОТК и является причиной нескольких десятков километров, что горят на одометре каждого нового, впервые приобретенного автомобиля. Естественно, был такой и в Тольятти. Однако его построили в семидесятых, когда трава была зеленее, солнце ярче, а машины медленнее. Да и на дорогах автомобили встречались куда реже, чем сегодня. Старый полигон уже не отвечал современным стандартом, поэтому тольяттинский автогигант решился на реализацию весьма амбициозного плана, имя которому End Of Line. Конец линии.
Суть проекта — это полностью принципиально новая система с точки зрения улучшения контроля качества готовых автомобилей. Круг самого трека, по которому перемещаются машины в процессе тестирования, теперь находится внутри сборочного цеха, что само по себе впечатляет, да и к тому же несет весьма существенные преимущества: новые машины не страдают от камней и осадков, попадая к покупателям действительно новыми, без малейших царапин и сколов, а погодные условия более не влияют на качество проводимого испытания.
Рабочие конвейера, кстати, обновку даже не замечают, поскольку трасса скрыта от них звукопоглощающими панелями и оснащена системой вентиляции. Полигон представляет собой восемь всегда чистых спецучастков с разными типами покрытий, а также с имитацией различных препятствий, но его длина стала в четыре раза короче, что позволило не только выдавать счастливым покупателям машины, у которых значительно меньший пробег, но и ускорить сам процесс испытаний. Теперь на новом треке можно «прогонять» до 150 автомобилей в час!
Следующий этап End Of Line — современный пост контроля качества, оснащенный яркими лампами, также добротной шумоизоляцией и климат-контролем. Сделано все это с «умыслом»: сотрудники смогут работать в действительно комфортных условиях, так что точно сделают свое дело хорошо. Кстати, камера позволяет менять температуру света, настраивая лампы, что дает уникальную возможность заметить дефект на автомобиле любого цвета. Далее идет дождевая камера, которая призвана проверить новые машины на герметичность. Подумали, кстати, и про экологию: вода в дождевой камере идет «по кругу», поэтому ее расход всегда «в рамках разумного» и строго контролируется.
Такое испытание будут теперь проходить абсолютно все автомобили, сходящие с конвейера: и Renault, и LADA. Независимо от бренда и конечной стоимости, каждый экземпляр должен отвечать высоким стандартам готовой продукции Группы Рено, а для этого весь цикл сборки должен быть сыгран, как по нотам. Завод, который производит сложные и высокотехнологичные машины, а уж современную LADA сложно упрекнуть в обратном, должен быть современным. Как в общем, так и в частностях.
Новый испытательный полигон LADA — это еще один элемент становления отечественных машин на путь конкуренции с мировыми производителями. Но тут, как и в любом деле, главное сделать первый шаг и не растерять ускорение. АвтоВАЗ пока идет правильной дорогой.
Годы вынужденного простоя сегодня приходится компенсировать агрессивно, преодолевая возникающие препятствия быстрее окружающих. Новый полигон — это классический пример такого подхода. «Трек рожден в результате острой необходимости, экстремального мозго¬вого штурма, нас буквально заперли в актовом зале одной из вставок, сказали, без реше¬ния не выходить! Так появились сразу 5 рабочих вариантов», — вспо¬минают авторы проекта. Идея и ее реализация — результат беспрецедентного уровня ко¬мандной работы, в котором были задей¬ствованы специалисты почти всех производственных под¬разделений. Полигон начал обре¬тать очертания, а потом и жизнь в рекордно сжатые сроки: в ноябре 2019 года стартовали работы по демонтажу брусчатки на откры¬том треке, а в конце февраля 2020 года за¬работал новый, уже внутренний.
Экономичность и эффективность — два «краеугольных» камня в основании всей системы End Of Line, которой сегодня придерживается весь завод в Тольятти. Новые технологии позволят не только улучшить качество продукции, но и сделать работу сотрудников приятнее и удобнее. А, значит, эффективнее. Ведь уровень выходящих с конвейера автомобилей зависит от каждого, кто с утра выходит на смену. Если довольны будут все — от рабочего до испытателя — то и дело будет спориться.
Победителем же в этой гонке по традиции выступает конечный потребитель, который получает качественный автомобиль по вменяемой цене.