Lexus начал продавать кроссоверы за 16 000 рублей в месяц

Новое предложение объединяет низкий ежемесячный платёж и гарантию обратного выкупа. Кредитная программа рассчитана на 36 месяцев, притом стоимость автомобиля делится на минимальный первоначальный взнос от 20%, регулярные платежи и финальный остаточный платёж, который может составлять до 60%.

Соответственно, перед финальным платежом клиенту предложат три опции. Он может закрыть кредит самостоятельно, также ему разрешено поменять купленную машину на другую модель Lexus, но перед этим дилер выкупит его автомобиль. Наконец, третий вариант предполагает выкуп кроссовера «официалом» по гарантированной стоимости.

Кстати, для тех, кого заинтересовало это предложение, портал «АвтоВзгляд» приготовил сравнительный тест кросовера Lexus NX против BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.