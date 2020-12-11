Hyundai Sonata подорожала, перейдя на «полный цикл» производства

Что же изменилось с переходом на сборку полного цикла? Все машины подорожали на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. Но не спешите обвинять корейцев в алчности. Взамен они сделали оснащение богаче: если в базовой комплектации добавились только подогрев форсунок омывателя да ручка крышки багажника, то во второй комплектации Comfort появились подогрев лобового стекла и электрический привод стояночного тормоза. Что-то новенькое заявлено абсолютно во всех версиях!

Моторов по-прежнему два: это атмосферники 2.0 MPI (150 л. с.) и 2.5 MPI (180 л. с.). Но теперь комплектации «отвязали» от объема моторов, так что 180-сильный седан можно купить 80 000 рублей дешевле, чем раньше.

И еще одна новость от корейской компании. Hyundai запустила онлайн-сервис, через который можно купить новый автомобиль. Притом до конца седан Elantra седьмого поколения и флагманский кроссовер Palisade будет доступны только через новую Интернет-площадку.