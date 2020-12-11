Чего не стоит делать с дворниками, примерзшими к стеклу машины

Многим водителям хорошо знакома ситуация, когда в ветреную погоду на машине буквально за считанные минуты появляется ледяная корка, образующаяся на ветровом стекле при переходе от оттепели к заморозкам. Причем держится она настолько крепко, что справится с ней без подручных средств просто невозможно.

Как свидетельствует многолетний опыт зимней эксплуатации различных автомобилей, накопленный тест-редакторами портала «АвтоВзгляд», в подавляющем большинстве случаев, когда стекла машины приходится освобождать от примерзшего снега или корки льда, основным рабочим инструментом водителя был, есть и пока еще остается пластиковый скребок.

Правда, когда речь идет о чистке лобового стекла, то здесь скребком надо действовать весьма и весьма осторожно, чтобы не порвать примерзшие к стеклу резинки дворников. Опытные водители в подобных ситуациях пользуются скребком лишь после того, как щетки будут полностью освобождены ото льда с помощью средств автохимии. В этом смысле у последних имеется неоспоримое преимущество, поскольку они дают возможность бережно и без какого либо риска повреждения «отклеить» намертво примерзшие полотна щеток.