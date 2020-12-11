Чего не стоит делать с дворниками, примерзшими к стеклу машины

Многим водителям хорошо знакома ситуация, когда в ветреную погоду на машине буквально за считанные минуты появляется ледяная корка, образующаяся на ветровом стекле при переходе от оттепели к заморозкам. Причем держится она настолько крепко, что справится с ней без подручных средств просто невозможно.
Как свидетельствует многолетний опыт зимней эксплуатации различных автомобилей, накопленный тест-редакторами портала «АвтоВзгляд», в подавляющем большинстве случаев, когда стекла машины приходится освобождать от примерзшего снега или корки льда, основным рабочим инструментом водителя был, есть и пока еще остается пластиковый скребок.
Правда, когда речь идет о чистке лобового стекла, то здесь скребком надо действовать весьма и весьма осторожно, чтобы не порвать примерзшие к стеклу резинки дворников. Опытные водители в подобных ситуациях пользуются скребком лишь после того, как щетки будут полностью освобождены ото льда с помощью средств автохимии. В этом смысле у последних имеется неоспоримое преимущество, поскольку они дают возможность бережно и без какого либо риска повреждения «отклеить» намертво примерзшие полотна щеток.
Кроме того, не стоит забывать и про более кризисные ситуации, связанные с конструктивным исполнением того или иного стеклоочистителя. Показательный пример — распространенные у нас кроссоверы Hyundai Santa Fe первого поколения. Напомним, что в этой машине поводок заднего дворника закреплен в двери багажника и, соответственно, щетка при выключении фиксируется на ней. Из-за чего при обледенении машины полотно щетки примерзает непосредственно к кузову (см. фото ниже). Как быть в таком случае?
Согласитесь, для любого нормального водителя царапать острым пластиком по краске — как для огородника серпом по помидорам! Понятно, что в данном случае правильнее будет воспользоваться специальными размораживателями.
Тем более, что ассортимент этих препаратов достаточно широк и разнообразен, ведь их сегодня выпускают многие производители автохимии. Основные варианты исполнения препаратов — аэрозольные баллончики или жидкостные спреи. Последние, как показывает опыт их применения, зимой более практичны, так как факел распыления мало зависит от температуры.
В то же время, итоги некоторых сравнительных тестовсвидетельствует, что даже жидкостные спреи могут заметно различаться между собой по эффективности и безопасности применения. В этом плане предпочтительнее использовать составы последнего поколения, которые, нейтрализуя лед на стеклах, не оказывают вредного воздействия на кузовное покрытие. Например, в качестве такого спрея можно использовать новый отечественный состав «Размораживатель стекол Антилед» от бренда Ruseff, недавно появившийся на нашем рынке.
Средство специально разработано для быстрого удаления инея или льда со стекол автомобиля на морозе, поэтому снабжено удобным триггерным распылителем нажимного типа. Обработав такими составами замерзшие стекла можно быть уверенным, что лед будет удален практически моментально. После того, как он будет под действием препарата растоплен, щетки стеклоочистителей в мгновение ока смахнут его со стекол. Как показывает практика, пластиковый скребок, который обычно используют для удаления льда, здесь практически не понадобится.
Высокая чистящая способность препарата достигается за счет особого спиртового компонента, причем при производстве продукта используется только специально очищенный изопропанол. Благодаря этому, а также оригинальным отдушкам, размораживатель от Ruseff обладает ненавязчивым вишневым ароматом.
В числе других полезных особенностей новинки стоит отметить специальные добавки, предотвращающие появление на стекле белесых разводов, что часто можно видеть после применения других аналогичных средств. Тесты показали, что новый размораживатель отлично работает даже при 40-градусном морозе, поэтому его можно применять даже в северных регионах.