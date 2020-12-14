Hyundai назвала цены на новый седан Elantra

В базовом исполнении доступен только мотор 1.6 MPI, но уже начиная со «второй» комплектации Active можно будет выбрать двухлитровый двигатель. В обоих случаях коробка передач — безальтернативный 6-диапазонный «автомат». Похоже, к «механике» россияне совсем остыли.

К слову, в Active включены фунция антизапотевания лобового стекла, полностью светодиодная оптика, задний парктроник, датчик дождя, круиз-контроль и подогрев задних сидений. И, скорее всего, именно этот набор по цене от 1 409 000 рублей со временем окажется самым хитовым.

Формально на вершине находится двухлитровая версия Elegance за 1 535 000 «деревянных». Но на старте продаж вдобавок будет доступен тираж под названием 30Anniversary — это максимально упакованные седаны в честь 30-летия модели. Цена такой машины — 1 735 000.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», до конца года седан Elantra седьмого поколения можно будет приобрести только на новой площадке онлайн-продаж. Притом корейцы подвели первые итоги — один авто, приобретенный таким способом, уже выдан, а еще более 200 ждут своих хозяев.