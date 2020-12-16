Audi привезла в Россию сразу несколько «горячих» новинок

Фото производителя.
Только от одних этих названий у водителей «с бензином в крови» должны потечь слюни: Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback… В качестве новогоднего подарка россйиский офис Audi начал принимать заказы на эти машины. Портал «АвтоВзгляд» уточнил подробности.

Audi RS Q8 — это не только особенный декор кузова и спортивное оформление салона. Главное — это мотор 4.0 TFSI мощностью 600 л. с. До 100 км/ч флагманский кроссовер уносится за рекордные 3,8 секунды! Максимальная скорость — стандартные 250 км/ч, но при заказе пакета RS plus планка сдвинется до 305 км/ч.

Фото производителя.

У Audi RS 6 Avant под капотом скрывается точно такой же V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида. Соответственно, отдача — те же 600 л. с. и 800 Н·м. Но более легкий универсал ускоряется до «сотни» за меньшее время: на выполнение упражнения ему требуется 3,6 секунды, а через 12 секунд спидометр пересечет отметку «200».

Наконец, Audi RS 7 Sportback по характеристикам повторяет RS 6 Avant. Отличаются ли они по ценам, мы пока не знаем: Audi сейчас лишь предлагает поклонникам моделей семейства RS забронировать свой автомобиль на сайте марки. Видимо, для настоящих поклонников скорости цена — далеко не самый важный фактор при выборе автомобиля.

Кстати, в следующем году Audi привезет к нам электромобиль e-tron Sportback. Этот купеобразный SUV станет второй электрической моделью в линейке немецкого автопроизводителя, которую предлагают нашим покупателям. В «Ауди» надеются, что на него будет спрос.

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16 декабря 2020
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