Audi привезла в Россию сразу несколько «горячих» новинок

У Audi RS 6 Avant под капотом скрывается точно такой же V8 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида. Соответственно, отдача — те же 600 л. с. и 800 Н·м. Но более легкий универсал ускоряется до «сотни» за меньшее время: на выполнение упражнения ему требуется 3,6 секунды, а через 12 секунд спидометр пересечет отметку «200».

Наконец, Audi RS 7 Sportback по характеристикам повторяет RS 6 Avant. Отличаются ли они по ценам, мы пока не знаем: Audi сейчас лишь предлагает поклонникам моделей семейства RS забронировать свой автомобиль на сайте марки. Видимо, для настоящих поклонников скорости цена — далеко не самый важный фактор при выборе автомобиля.

Кстати, в следующем году Audi привезет к нам электромобиль e-tron Sportback. Этот купеобразный SUV станет второй электрической моделью в линейке немецкого автопроизводителя, которую предлагают нашим покупателям. В «Ауди» надеются, что на него будет спрос.