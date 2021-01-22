К российским дилерам прибыли новые Renault Duster

Больше всего нас интересуют цены. Но их пока нет: официальная презентация модели пройдет только 11 февраля, а реальный старт продаж состоится не раньше марта.

Между тем, по предварительным прикидкам дилеров, цены вырастут от 100 до 200 тысяч рублей. Таким образом, в базовой версии новый Renault Duster будет стоить больше миллиона «целковых»!

Что, впрочем, неудивительно. Соплатформенные французские кроссоверы уже давно перешагнули через псхологически важную отметку: за «Акркану» просят миниум 1 211 000 ₽, а за «Каптюр» — 1 140 000 ₽. В этот же ценовой диапазон со сменой поколений зайдет и «Дастер».

Добавим, что одна из самых ожидаемых новинок российского рынка уже встала на конвейер. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, каким мы увидим новый автомобиль.

Кстати, следующее поколение нашей «Нивы» будет техническим близнецом «Дастера» — под него тоже заготовлена платформа CMF-B. Для затравки волжане даже распространили первое изображение грядущей новинки.