Toyota привезла в Россию новые C-HR и Corolla

Фото производителя.
Российский офис компании Toyota предложит россиянам версии GR Sport для моделей C-HR и Corolla. Портал «АвтоВзгляд» высянил, что же скрывается за приставкой Gazoo Racing Sport.

От обычной «Короллы» новая Toyota Corolla GR Sport отличается эффектным декором. У этой версии решетка радиатора, подложки фар, боковые молдинги и корпуса зеркал выполнены в черном цвете, а на крышке багажника установлен небольшой спойлер.

Кроме того, за 19 000 можно заказать окраску крыши антрацитовой эмалью, но эта опция доступна только при заказе белой или серой машины.

Фото производителя.

В салоне — свои «фишечки». Спереди установлены рельефные сиденья, которым полагается комбинированная обивка и красная прострочка. На порогах установлены алюминиевые накладки. Ну, а просят за это великолепие 1 761 000 рублей.

Никакого особенного супердвижка для «оспортивленного» седана японцы не заготовили. Так что под капотом скрывается сочетание 122-сильного атмосферника объемом 1,6 литра и вариатора. Поэтому спурт до 100 км/ч Corolla с приставкой GR Sport выполняет за стандартные 10,8 секунды.

Фото производителя.

У Toyota C-HR GR Sport стоит двухлитровый атмосферный мотор на 148 л. с., а в трансмиссии трудится вариатор. Привод — только передний привод, а список отличий ограничивается черным декором кузова, замшевой обивкой кресел и другими дизайнерскими мелочами. Просить за специальное исполнение кроссовера хотят 2 147 000 рублей.

А еще с 1 февраля российские дилеры Toyota и Lexus начали принимать заказы на автомобили с системой Connected Services, позволяющей отслеживать состояние и местоположение машины посредством предустановленного мобильного приложения. Первыми оценить новомодную функцию смогут те, кто остановил свой выбор на кроссовере Toyota RAV4 или седане Lexus ES.

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2 февраля 2021
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