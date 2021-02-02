Toyota привезла в Россию новые C-HR и Corolla

От обычной «Короллы» новая Toyota Corolla GR Sport отличается эффектным декором. У этой версии решетка радиатора, подложки фар, боковые молдинги и корпуса зеркал выполнены в черном цвете, а на крышке багажника установлен небольшой спойлер.
Кроме того, за 19 000 можно заказать окраску крыши антрацитовой эмалью, но эта опция доступна только при заказе белой или серой машины.
В салоне — свои «фишечки». Спереди установлены рельефные сиденья, которым полагается комбинированная обивка и красная прострочка. На порогах установлены алюминиевые накладки. Ну, а просят за это великолепие 1 761 000 рублей.
Никакого особенного супердвижка для «оспортивленного» седана японцы не заготовили. Так что под капотом скрывается сочетание 122-сильного атмосферника объемом 1,6 литра и вариатора. Поэтому спурт до 100 км/ч Corolla с приставкой GR Sport выполняет за стандартные 10,8 секунды.
У Toyota C-HR GR Sport стоит двухлитровый атмосферный мотор на 148 л. с., а в трансмиссии трудится вариатор. Привод — только передний привод, а список отличий ограничивается черным декором кузова, замшевой обивкой кресел и другими дизайнерскими мелочами. Просить за специальное исполнение кроссовера хотят 2 147 000 рублей.
А еще с 1 февраля российские дилеры Toyota и Lexus начали принимать заказы на автомобили с системой Connected Services, позволяющей отслеживать состояние и местоположение машины посредством предустановленного мобильного приложения. Первыми оценить новомодную функцию смогут те, кто остановил свой выбор на кроссовере Toyota RAV4 или седане Lexus ES.