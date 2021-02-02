Toyota привезла в Россию новые C-HR и Corolla

От обычной «Короллы» новая Toyota Corolla GR Sport отличается эффектным декором. У этой версии решетка радиатора, подложки фар, боковые молдинги и корпуса зеркал выполнены в черном цвете, а на крышке багажника установлен небольшой спойлер.

Кроме того, за 19 000 можно заказать окраску крыши антрацитовой эмалью, но эта опция доступна только при заказе белой или серой машины.