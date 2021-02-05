В России продолжают расти средние цены на автомобили

По данным агентства, средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1 330 000 рублей, то есть увеличилась на 4%. А вот в премиум-сегменте повышение составило целых 13%, то есть «прайс» поднялся до 4 930 000 рублей.

«Автостат» отмечает, что средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом ее различных модификаций (объем двигателя, трансмиссия, привод).

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» опрашивал экспертов авторынка по поводу сложившейся ситуации. Профессионалы отрасли рассказали, что в этом году ожидают стабилизации бизнеса. Что касается ценообразования, то «прайсы» в автосалонах продолжат расти, а скидок и спецпредложений станет еще меньше.