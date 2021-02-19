Обновленный Suzuki Vitara подешевел без малого на 200 000 рублей

Фото производителя
За всю свою историю присутствия на российском рынке кроссовер Suzuki Vitara разошелся тиражом более 160 000 экземпляров. Популярная модель празднует вековой юбилей, и в честь этого события японцы решили порадовать нашего брата увесистыми скидками. Впрочем, судите сами.

Премьера Suzuki Vitara в России состоялась в 1998 году. Модель оправданно завоевала статус бестселлера продуктовой линейки марки. А с момента последнего рестайлинга в 2019 году кроссовером обзавелись свыше 11 000 человек.

Для стимуляции спроса в компании решили удешевить популярный кроссовер, предложив различные условия для покупки в рамках программы «Сузуки финанс». Максимальная скидка, которую может получить будущий владелец, доходит до 180 000 рублей. Нельзя не согласиться: довольно привлекательное предложение.

Напомним, что кроссовер Suzuki Vitara продается у нас в двух вариантах исполнения с передним и полным приводом, а также парой бензиновых моторов. В их числе — атмосферник о 117 «жеребцах» и турбодвижок мощностью 140 сил. Коробка передач — пятискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат».

автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, кроссоверы, автосалоны, купить машину
19 февраля 2021
443