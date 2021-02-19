Обновленный Suzuki Vitara подешевел без малого на 200 000 рублей

Премьера Suzuki Vitara в России состоялась в 1998 году. Модель оправданно завоевала статус бестселлера продуктовой линейки марки. А с момента последнего рестайлинга в 2019 году кроссовером обзавелись свыше 11 000 человек.

Для стимуляции спроса в компании решили удешевить популярный кроссовер, предложив различные условия для покупки в рамках программы «Сузуки финанс». Максимальная скидка, которую может получить будущий владелец, доходит до 180 000 рублей. Нельзя не согласиться: довольно привлекательное предложение.

Напомним, что кроссовер Suzuki Vitara продается у нас в двух вариантах исполнения с передним и полным приводом, а также парой бензиновых моторов. В их числе — атмосферник о 117 «жеребцах» и турбодвижок мощностью 140 сил. Коробка передач — пятискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат».