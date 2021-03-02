В России подскочили цены на новые и подержанные авто

По итогам января средневзвешенная цена новой легковушки составила 1 803 000 рублей — сразу на 13,3% больше, чем машины стоили год назад. При этом за иномарки продавцы, в среднем, просили 2 111 000 (+14,1%), а за технику отечественных марок — 747 000 (+7,7%) «целковых».

Между тем, в автосалонах сейчас творится невообразимое: дефицит на новые машины сохраняется, поэтому клиенты готовы переплачивать изрядные суммы за «допы», лишь бы отхватить желанную модель. Логично, что ажиотаж перекинулся на рынок «бэушек».

Это, в свою очередь, спровоцировало заметный рост цен. В том же январе средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 688 000 рублей. Для сравнения: ровно год назад четырехколесный секонд-хенд отдавали по 666 000, то есть прибавка составила немалые 10,6%.

И еще одна гримаса подорожания авто: нынешний перечень моделей, на которые распространяется повышенная ставка транспортного налога, резко разросся до 1387 машин. Притом под «налог на роскошь» попали даже Peugeot и Skoda.