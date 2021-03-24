Skoda планирует разорвать российский рынок россыпью новинок

Уже во втором квартале этого года лифтбэк Skoda Octavia получит два новых силовых агрегата. Появится четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,6 литров и мощностью 110 л. с. Он сочетается, как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом»
А фанатам драйва предложат 2-литровый турбомотор в 190 сил, работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG. У этой версии задняя подвеска многорычажная, в то время как у других модификаций в конструкции использована упругая балка.
Таким образом, в России будет представлена полная линейка моторов, которые, по мнению представительства, будут наиболее востребованы покупателями.
Напомним, что Skoda Octavia четвертого поколения появилась в России с наддувным 1,4-литровым двигателем в 150 сил. Для семейного автомобиля он представляется наиболее оптимальным. В этом мы убедились не только во время тест-драйва «Октавии» на дорогах краснодарского края, но и проехав по московской области во время испытаний, которые были организованы специально для членов жюри премии «Топ 5 Авто».
В заключении добавим, что ходят слухи о появлении в России нового кроссовера Skoda Kushaq, который компания готовит для развивающихся рынков. Так ли это на самом деле, мы узнаем уже очень скоро.