Skoda планирует разорвать российский рынок россыпью новинок

Уже во втором квартале этого года лифтбэк Skoda Octavia получит два новых силовых агрегата. Появится четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,6 литров и мощностью 110 л. с. Он сочетается, как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом»

А фанатам драйва предложат 2-литровый турбомотор в 190 сил, работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG. У этой версии задняя подвеска многорычажная, в то время как у других модификаций в конструкции использована упругая балка.

Таким образом, в России будет представлена полная линейка моторов, которые, по мнению представительства, будут наиболее востребованы покупателями.