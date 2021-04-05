Почему неожиданно подешевела популярная версия LADA Vesta

Разгадка этого феномена — в смене колес: вместо 16-дюймовых литых дисков на конвейере теперь ставятся 15-дюймовые «штамповки». Такая рокировка позволила уменьшить стоимость машины на 12 000 рублей. Что, может быть, даже неплохо: для многих водителей штампованные диски практичнее легкосплавных.

Добавим, что ранее АВТОВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на новые авто — в среднем прибавка составила примерно 2%. Так, седан LADA Vesta стал дороже на 20 000 рублей

И еще одна новость от марки LADA. Исторически сложилось, что внедорожники LADA Niva Travel собирают на отдельном заводе, который именуется «ЛАДА Запад Тольятти» — это бывший GM-AvtoVAZ. Туда АВТОВАЗ поставляет двигатели, коробки передач, детали трансмиссии и множество других узлов и агрегатов. Кроме того, автогигант варит и штампует кузова, а бывший русско-американский завод их окрашивает и собирает. Но скоро внедорожник ждут большие перемены