Почему неожиданно подешевела популярная версия LADA Vesta

Фото производителя.
Средняя по старшинству версии «Весты» под названием Comfort долгое время остается одной из самых популярных комплектаций этой модели. Притом многие покупатели дополнительно заказывают пакет Winter (то бишь «Зимний»). И с недавнего времени LADA Vesta Comfort Winter вдруг стала продаваться за меньшую сумму, чем раньше. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Разгадка этого феномена — в смене колес: вместо 16-дюймовых литых дисков на конвейере теперь ставятся 15-дюймовые «штамповки». Такая рокировка позволила уменьшить стоимость машины на 12 000 рублей. Что, может быть, даже неплохо: для многих водителей штампованные диски практичнее легкосплавных.

Добавим, что ранее АВТОВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на новые авто — в среднем прибавка составила примерно 2%. Так, седан LADA Vesta стал дороже на 20 000 рублей

И еще одна новость от марки LADA. Исторически сложилось, что внедорожники LADA Niva Travel собирают на отдельном заводе, который именуется «ЛАДА Запад Тольятти» — это бывший GM-AvtoVAZ. Туда АВТОВАЗ поставляет двигатели, коробки передач, детали трансмиссии и множество других узлов и агрегатов. Кроме того, автогигант варит и штампует кузова, а бывший русско-американский завод их окрашивает и собирает. Но скоро внедорожник ждут большие перемены

авторынок, производители, бюджетные авто
6 апреля 2021
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