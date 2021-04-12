LADA назвала цены на автомобили с новой мультимедиа EnjoY Pro

АВТОВАЗ предлагает систему LADA EnjoY Pro для трех своих моделей. Это — Vesta, XRAY и XRAY Cross. Кстати, корреспонденты портала «АвтоВзгляд» уже познакомились с ней в рамках закрытого показа, который был организован только для членов жюри премии «ТОП-5 АВТО», и остались довольны новинкой.

LADA Vesta в версии Comfort получит «мультимедийку» в пакете опций. Такая машина будет стоить 856 900 рублей. В версии Luxe она идет уже в базе. Автомобиль обойдется в 931 900 рублей, а за топовое оснащение Exclusive попросят 963 900 рублей.

Для LADA XRAY система EnjoY Pro доступна в топовой комплектации Luxe, но только в качестве опции. Такой лифтованный хетчбэк стоит 887 900 рублей. А самый доступный кросс-хэтч LADA XRAY Cross EnjoY Pro обойдется в 973 900 рублей. Это версия Comfort с пакетом опций. А ценник на самое «нафаршированное» оснащение Instinct теперь равен 1 059 900 рублей.