LADA XRAY остался без «народной» комплектации

Теперь «классический» LADA XRAY нельзя купить без пакета Air conditioner, в который, как легко догадаться, входят кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Но такая машина стоит уже 742 900 ₽, то есть доплата за «охладитель» составляет 25 000 «целковых». Похоже, в России банально пропал спрос на автомобили без «кондея», и марка LADA просто удалила непопулярную позицию из прайс-листов.

Зато со стороны публики растет спрос на современную мультимедиа. Поэтому АВТОВАЗ начинает продажи трех моделей LADA с новой мультимедиа-системой EnjoY Pro и «музыкой» от компании Arkamys. Вазовские дилеры уже принимают заказы на авто с продвинутой «начинкой» и премиальной «музыкой».

Кстати, корреспонденты портала «АвтоВзгляд» успели познакомиться с «медиакомбайном» в рамках закрытого показа, который был организован только для членов жюри премии «ТОП-5 АВТО», и остались довольны новинкой.