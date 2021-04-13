Почему увеличенная гарантия на лакокрасочное покрытие автомобиля — это «развод»

В условиях российского климата — суровых зим, регулярных дождей и обледеневших дорог, покрываемых щедрым слоем реагентов — такая опция, как увеличенная гарантия на лакокрасочное покрытие, выглядит крайне заманчиво. А потому многие покупатели, прикинув, в какую копеечку им может влететь ликвидация постылых «рыжиков», охотно заглатывают эту приманку. Разумеется, предварительно не разобравшись в тонкостях.

А что вообще такое гарантия на лакокрасочное покрытие, о каких сроках идет речь? Если говорить о массовом сегменте — правда, без учета китайских автопроизводителей, которые ведут своеобразную политику во всех вопросах — то заводы-изготовители готовы бесплатно устранять свои кузовные «косяки», пока действует основная гарантия на автомобиль. То есть в течение двух-трех лет.

«Подождите, а как же шесть, десять, двенадцать (нужное подчеркнуть) лет, которые обещает продавец в шоу-руме?» — наверняка спросите вы. Отвечаем: он, рассуждая на тему возможных лакокрасочных проблем, на самом деле подразумевает гарантию от сквозной коррозии.