Почему увеличенная гарантия на лакокрасочное покрытие автомобиля — это «развод»

В условиях российского климата — суровых зим, регулярных дождей и обледеневших дорог, покрываемых щедрым слоем реагентов — такая опция, как увеличенная гарантия на лакокрасочное покрытие, выглядит крайне заманчиво. А потому многие покупатели, прикинув, в какую копеечку им может влететь ликвидация постылых «рыжиков», охотно заглатывают эту приманку. Разумеется, предварительно не разобравшись в тонкостях.
А что вообще такое гарантия на лакокрасочное покрытие, о каких сроках идет речь? Если говорить о массовом сегменте — правда, без учета китайских автопроизводителей, которые ведут своеобразную политику во всех вопросах — то заводы-изготовители готовы бесплатно устранять свои кузовные «косяки», пока действует основная гарантия на автомобиль. То есть в течение двух-трех лет.
«Подождите, а как же шесть, десять, двенадцать (нужное подчеркнуть) лет, которые обещает продавец в шоу-руме?» — наверняка спросите вы. Отвечаем: он, рассуждая на тему возможных лакокрасочных проблем, на самом деле подразумевает гарантию от сквозной коррозии.
Лакокрасочное покрытие и защита от сквозной коррозии — это совершенно разные гарантийные программы, в которых многие автомобилисты по понятным причинам путаются. Менеджеры автосалонов неосведомленностью клиентов пользуются и не торопятся открывать им истину. А зачем? Можно ведь промолчать, таки «впихнуть» автомобиль. А кому интересно, разберутся в тонкостях потом, внимательно изучив еле заметные сноски в договоре.
В общем, когда вы в следующий раз приедете в автосалон, чтобы обновить свою подуставшую машину, поинтересуйтесь у менеджера, сколько лет гарантии производитель дает на лакокрасочное покрытие, а сколько — на защиту от сквозной коррозии. И не забывайте, что под сквозной коррозией понимается не легкая ржавчинка на кузове, а самая настоящая дыра в металле.
И та, и другая гарантийная программа подразумевает множество обязательных условий. Например, автовладельцу откажут в бесплатном устранении дефекта, если в сервисной книжке будет отсутствовать хотя бы одна печать о проведенном осмотре кузова. А он, как правило, проходит вместе с ТО. Следовательно, на протяжении шести или скольких-то там лет вам придется обслуживаться только у «официалов», контролируя внесение всех необходимых отметок.
Или как вам понравится требование устранять в течение одного или двух месяцев после осмотра (в зависимости от бренда) все выявленные повреждения? Даже крохотные царапинки, с которыми в «обычной жизни» вы возиться бы не стали. Само собой, ремонтироваться нужно за свой счет, но с соблюдением «заводских предписаний» и, опять же, соответствующими отметками в сервисной книжке. Читай — только у официального дилера за большие деньги.
Причиной для отказа в бесплатном устранении сквозной коррозии (а, кстати, каковы вообще шансы, что она возникнет за, скажем, шесть лет?) может послужить несоблюдение рекомендаций изготовителя. Это — нанесение «несанкционированных» составов, ремонт на независимых СТО, установка дополнительного оборудования в сторонних организациях и тому подобное. То же справедливо по отношению к гарантии на ЛКП.
Вообще «вылечить» покрытие за счет производителя практически невозможно. Без препираний дилеры готовы устранять недостатки лишь на тех машинах, что выехали из салона «вот буквально недавно». Что же до автовладельцев, столкнувшихся с проблемой через несколько месяцев или лет, то они почти всегда вынуждены обращаться к независимым экспертам, юристам и судьям. Таковы суровые реалии автомобильного бизнеса.