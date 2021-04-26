АВТОВАЗ поднял цены на топовые комплектации LADA Vesta и XRay

Ценники LADA сделали еще один шаг в сторону повышения. В частности, седаны Vesta Luxe Prestige и Vesta Exclusive в денежном выражении «доросли» до уровней в 1 026 900 рублей и 1 058 900 рублей соответственно. Vesta Cross прибавил в цене в исполнении Luxe Prestige до 1 031 900 рублей либо 1 091 900 рублей — в зависимости от модели мотора и КП.

Универсал Vesta SW в комплектации Luxe Prestige достиг стоимости 988 900 рублей, а Vesta SW Exclusive — 1 115 900 рублей. При этом универсал Vesta SW Cross в комплектации Luxe Prestige с 1,8-литровым мотором и «механикой» теперь можно купить не менее чем за 1 088 900 рублей, а с 1,6-литровым и вариатором — за 1 148 900 рублей.

Прайс LADA XRay в комплектации Luxe Prestige повысился до 887 900—917 900 рублей — в зависимости от модификации. С XRay Cross также случилось подорожание. До 973 900 рублей либо до 1 114 900 рублей выросли ценники на комплектации Black, Luxe Prestige и Instinct.

Таким образом, самые дорогие версии LADA Vesta и LADA XRay прибавили в цене, в среднем, на 2%