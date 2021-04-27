В Россию привезли 8-цилиндровый Mercedes-Benz S-класса

Правда, оценить ураганную динамику смогут лишь очень богатые люди, ведь за комплектацию Business, куда входят трехзонный климат-контроль, вентилируемые сиденья, аудиосистема Burmester и другие «плюшки», дилеры будут просить 15 230 000 рублей.

Готовы заплатить больше? Да пожалуйста. На этот случай в ассортименте имеется поистине роскошное исполнение Premium за 16 790 000 рублей, которое дополнительно предложит встроенный массажер для задних сидений, а также более дорогую обивку салона.

Экономам лучше пойти в другой автосалон. Скажем, в шоуруме BMW великолепную длиннобазную «семерку» 750Li xDrive мощностью 530 л. с. отдадут «всего» за 11 770 000. Еще выгоднее брать «авоську»: 460-сильную Audi A8 L 60 TFSI quattro реально приобрести за 10 250 000.

А вот любителям дорогого эксклюзива стоит подождать. Этой осенью легендарному «Майбаху» исполняется век. К этому событию немцы готовятся представить «особенный» Mercedes-Maybach S-класса. Скорее всего, этот вариант появится и в нашей стране.