Почему Mercedes-Maybach S-класса вдруг «подешевел» на 60 миллионов рублей

Впрочем, в представительстве «трехлучевой звезды» порталу «АвтоВзгляд» быстро пояснили, что конфигуратор работает некорректно, а реальные цены будут совсем другими. И вот эти самые цены, наконец, опубликованы: российские олигархи могут выдохнуть, поскольку выкладывать тот самый миллион евро им не придется.

Так, за Mercedes-Maybach S 580, оборудованный 503-сильным битурбомотором V8 объемом 4,0 литра будут просить 19 990 000 рублей. И, очевидно, это будет самый ходовой вариант, поскольку шестилитровый S 680 стоит уже 27 850 000 рублей. Что неудивительно: «шестьсот восьмидесятому» полагается движок V12 аж на 630 сил.

Разумеется, оба «Майбаха» прекрасно упакованы: девятиступенчатый автомат, полный привод доступны по умолчанию. Также имеются раздельные задние сиденья, кожаная обивка салона, электропривод задних дверей и многое другое, столь необходимое хозяевам жизни. К S 680 вдобавок совершенно бесплатно идут полноуправляемое шасси и двухцветная окраска.

Кстати, если вы готовы купить бесстыдно дорогой автомобиль — такой, как новый Mercedes-Maybach S-класса, портал «Автовзгляд» рекомендует не торопиться. Ведь вместо того, чтобы выбрать четырехлитровый V8 или шестилитровый V12, скоро появится возможность заказать «сиротский» L6.