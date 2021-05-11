В России стартовали продажи самого дешевого Audi A3

Покупатель «базовой» Audi получит тканевый салон, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, продвинутую медиасистему, светодиодные фары, а также датчики света и дождя, автопарковщик и круиз-контроль.

Любопытно, что перед самым рыночным стартом «трешка» умудрилась подорожать! Поначалу Audi привезла небольшое количество машин в исполнении Young, которые отдавали по 2 490 000 рублей за штуку. Но сейчас, с приходом остальных версий, стартовая цена выросла на 35 000, а базовая комплектация оказалась беднее.

Между тем, на прошедшем автосалоне в Шанхае Audi представила модель A7 без пятой двери. Вариант A7L представляет из себя не удлиненную версию A7 Sportback, как это ожидалось ранее, а длиннобазный седан. Интересно, что по определенным параметрам новинка превзошла даже флагманский A8.