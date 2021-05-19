В России начались продажи нового Audi Q5 Sportback

В россию придут две версии — бензиновая и дизельная. Исполнение 45 TFSI оснащается бензиновой турбочетверкой объемом 2,0 литра (245 л. с.), семиступенчатым «роботом» и продвинутым полным приводом quattro ultra, у которого для подключения задних колес установлены две отдельных муфты.
У версии 45 TDI под капотом стоит трехлитровый турбодизель V6 отдачей 249 л. с. Но здесь в трансмиссию входят восьмиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод quattro. Помио прочего, в гамме существует «горячий» Audi SQ5 Sportback, но до нас он, увы, не доехал…
«Лысых» комплектаций не будет — только продвинутые Design и Sport. «Дизайн» предлагает комбинированную обивку сидений, трехзонный климат-контроль, светодиодные фары, электропривод пятой двери и 19-дюймовые колеса.
Цена вопроса — 4 790 500 за бензиновую и 5 185 500 рублей за дизельную модификации, соответственно. То есть получается, что доплата за «купейность» — 360 000, притом за дополнительные деньги можно заказать щедрый спортивный декор (это как раз будет та самая версия Sport).
Кстати, для тех, кто мечтает заиметь «четыре кольца» и заплатить за них поменьше денег, немцы припасли Audi А3: со 150-сильным турбомотором 1.4 TFSI, 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом ее можно приобрести за 2 525 000 рублей.