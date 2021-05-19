В России начались продажи нового Audi Q5 Sportback

В россию придут две версии — бензиновая и дизельная. Исполнение 45 TFSI оснащается бензиновой турбочетверкой объемом 2,0 литра (245 л. с.), семиступенчатым «роботом» и продвинутым полным приводом quattro ultra, у которого для подключения задних колес установлены две отдельных муфты.

У версии 45 TDI под капотом стоит трехлитровый турбодизель V6 отдачей 249 л. с. Но здесь в трансмиссию входят восьмиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод quattro. Помио прочего, в гамме существует «горячий» Audi SQ5 Sportback, но до нас он, увы, не доехал…