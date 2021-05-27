Kia доработала внедорожник Mohave по просьбам россиян

Напомним, что в конце прошлого года производитель глубоко переосмыслил дизайн и функционал этого внедорожника. А после журналистского тест-драйва, в котором также принимал участие портал «АвтоВзгляд», была проведена «большая ревизия».

Во всех комплектациях модели изменены настройки задних амортизаторов, чтобы сделать автомобиль комфортнее. Также улучшена шумоизоляция дверей, багажника, колесных арок и устанавлены двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа появилась напольная.

Возможности ассистента поддержания движения в полосе стали шире: система может распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги. Еще одно новшество — помощник, напоминанающий об оставшихся на задних сиденьях пассажирах.

Кроме того, на Kia Mohave теперь штатно устанавливают медиасистему новейшего поколения. У нее есть 12,3-дюймовый тачскрин, протоколы Apple CarPlay и Android Auto, притом пользователь может одновременно просматривать несколько приложений.