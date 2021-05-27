Kia доработала внедорожник Mohave по просьбам россиян

Напомним, что в конце прошлого года производитель глубоко переосмыслил дизайн и функционал этого внедорожника. А после журналистского тест-драйва, в котором также принимал участие портал «АвтоВзгляд», была проведена «большая ревизия».
Во всех комплектациях модели изменены настройки задних амортизаторов, чтобы сделать автомобиль комфортнее. Также улучшена шумоизоляция дверей, багажника, колесных арок и устанавлены двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа появилась напольная.
Возможности ассистента поддержания движения в полосе стали шире: система может распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги. Еще одно новшество — помощник, напоминанающий об оставшихся на задних сиденьях пассажирах.
Кроме того, на Kia Mohave теперь штатно устанавливают медиасистему новейшего поколения. У нее есть 12,3-дюймовый тачскрин, протоколы Apple CarPlay и Android Auto, притом пользователь может одновременно просматривать несколько приложений.
В комплектации Luxe добавился адаптивный круиз-контроль и более продвинутая система предотвращения фронтальных столкновений, способная распознавать велосипедистов. У рулевой колонки появилась настройка по вылету, а также электропривод. Плюс предусмотрена память настроек зеркал, рулевой колонки и водительского сиденья.
Помимо этого, комплектация Prestige теперь оснащается и системой кругового обзора c четырьмя камерами.
В максимальную комплектацию Premium внедрены системы предотвращения столкновения при повороте на перекрестке, со встречным автомобилем и при перестроении. Также «Мохаву» перепал помощник при объезде препятствия. Более информативной стала графика проекционного дисплея, а сам дисплей получил увеличенную диагональ.
Стоимость Kia Mohave 2021-го модельного года такова: Luxe — 3 759 900, Prestige — 3 959 900, а Premium — 4 179 900 рублей.