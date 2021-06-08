В России стартуют продажи новых Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe

Начнем со «старшего» из «братьев». На российский рынок Cadillac Escalade выходит с новым V8 объемом 6,2 литра и мощностью 416 л. с., с которым огромная махина выстреливает до «сотни» за 6,6 секунды! К слову, с этим мотором работает уникальная для класса больших SUV 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Еще одна фирменная «фишка» — изогнутый OLED-дисплей общей диагональю более 38 дюймов (965 мм) и разрешением 8К. Система включает несколько экранов: сенсорную панель управления информационным центром слева, дисплей комбинации приборов и экран информационно-развлекательной системы справа.