В России стартуют продажи новых Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe

Начнем со «старшего» из «братьев». На российский рынок Cadillac Escalade выходит с новым V8 объемом 6,2 литра и мощностью 416 л. с., с которым огромная махина выстреливает до «сотни» за 6,6 секунды! К слову, с этим мотором работает уникальная для класса больших SUV 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Еще одна фирменная «фишка» — изогнутый OLED-дисплей общей диагональю более 38 дюймов (965 мм) и разрешением 8К. Система включает несколько экранов: сенсорную панель управления информационным центром слева, дисплей комбинации приборов и экран информационно-развлекательной системы справа.
Правда, чтобы оценить все эти прелести, придется отдать минимум 7 777 777 рублей. Младший по рангу Chevrolet Tahoe обойдется, разумеется, дешевле: за базовую версию Z71 дилеры планируют просить 5 999 000 «целковых». При этом «Тахо» полагается более скромный мотор — V8 объемом 5,3 литра и мощностью 343 л. с., хотя коробка — тоже 10-ступенчатая.
Совершенно новая адаптивная пневматическая подвеска Air Ride Adaptive Suspension применяется на обоих внедорожниках. Правда, несмотря на общую агрегатную базу, Tahoe позиционируется как автомобиль «для покорения самых смелых маршрутов», а Escalade создан, чтобы «дать покупателю ощущение эксклюзивности». Как говорил один известный киногерой, «смотри, не перепутай»!