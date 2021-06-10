АВТОВАЗ выпустит «облысевшую» версию LADA Vesta

Для седанов и универсалов LADA Vesta стало доступно исполнение Comfort Light. Российский автогигант уже отправил своим дилерам около 30 таких машин, которые по иерархии встанут между базовой комплектацией Classic и средней Comfort, сообщает «Лада Онлайн».

У «Лайта» не будет ни аудиосистемы, ни мультируля — соответственно, такая машина обойдется без круиз-контроля, ограничителя скорости и кнопок управления мультимедийкой. На этих мелочах потребитель сэконмит 11 000 рублей — цена начинается от 793 900 рублей.

Добавим, что популярный седан LADA Vesta сейчас можно приобрести, как с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором, что расширяет выбор покупателя. О том, какую версию предпочесть, и что получает покупатель за вложенные в машину деньги, разбирался портал «АвтоВзгляд».