Подержанные машины дорожают в России сильнее, чем новые

Так же выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет — на 8,7%. И это сегмент подорожал еще круче: по сравнению с 2020 годом — на 39,9%, а по сравнению с 2019 — на 56,4%.

Но и на вторичке спрос заметно превышает предложение: покупкой авто в возрасте до года в 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет — на 33,7% чаще. Иначе говоря, купить что новое, что б/у авто нынче весьма проблематично. И, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд», в ближайшие месяцы ситуация будет только усугубляться.