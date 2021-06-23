Подержанные машины дорожают в России сильнее, чем новые

Так, если в 2019-ом новые т/с нарастили прайсы на 8—10%, в 2020-ом — на 3—16%, то подержанные прибавили по отношению к позапрошлому году на 20—46,2%, а к прошлому — на 13,2—30,1%. При этом, отмечают эксперты ресурса «Авито Авто», сейчас граждане особо активно продают автомобили с пробегом в возрасте до одного года (предложение за первые пять месяцев года нынешнего выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого).
Так же выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет — на 8,7%. И это сегмент подорожал еще круче: по сравнению с 2020 годом — на 39,9%, а по сравнению с 2019 — на 56,4%.
Но и на вторичке спрос заметно превышает предложение: покупкой авто в возрасте до года в 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет — на 33,7% чаще. Иначе говоря, купить что новое, что б/у авто нынче весьма проблематично. И, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд», в ближайшие месяцы ситуация будет только усугубляться.