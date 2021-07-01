С 1 июля автомобили стали еще недоступнее для россиян

Во-первых, сами производители не устают повышать цены на свои автомобили. Во-вторых, дилеры, увидев целый поток клиентов, быстренько вспомнили тактику «не отдадим машину без допов». В итоге официальные прас-листы потеряли всякую силу… Скажем, последние тиражи Toyota Land Cruiser 200 продавцы не стеснялись отдавать с накруткой в 2 000 000 рублей.

Притом конца и края этому ценовому беспределу не видно! С 1 июля в денежном выражении модели LADA подорожают на 12—30 тысяч рублей. Все Skoda прибавят от 27 до 73 тысяч, а машины от Volkswagen станут недоступнее на 2–3%. Любимая россиянами Toyota Camry перепишет ценники в пользу повышения на 2,5%.

И продолжая тему выоких цен. Презентуя новый кроссовер Geely Atlas Pro, представители китайской марки сделали мхатовскую паузу прежде, чем перелистнуть презентацию на финальный слайд… На тот самый слайд, где написаны цены. Как вы считаете, 2 000 000 рублей за поделку из КНР — это нормально? Впрочем, всегда есть выбор.