Новый кроссовер Citroen C3 Aircross со странным дизайном добрался до России

Гамма силовых агрегатов вообще осталась прежней. Бензиновый атмосферник 1.2 (82 л. с.) и турбированный дизель 1.6 (92 л. с.) можно заказать только с пятиступенчатой «механикой». А турбоверсия 1,2-литровой «тройки» выдает 110 л. с., наоборот, предлагается строго с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод у всех версий — передний.

В базовую версию включены шесть подушек безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер и и стальные 16-дюймовые колеса. Тем удивительнее, что также в начальную комплектацию за 1 529 000 рублей включены семидюймовый экран медиасистемы, круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и датчик света.