Новый кроссовер Citroen C3 Aircross со странным дизайном добрался до России

Фото производителя.
То, что марка Citroen обожает удивлять, знают, наверное, все. Именно поэтому компактному кроссоверу C3 Aircross приладили столь необычную «мордочку»: малыш радикально отличается от основных конкурентов. А теперь новичок со странным, неординарным, но точно неповторимым дизайном приехал и в Россию.
Алексей Кованов

Сбоку и сзади Citroen C3 Aircross не изменился, что вполне объяснимо: с этих ракурсвов французский «кросс» выглядел и продолжает выглядеть крайне экстравагантно. В салоне перемен тоже минимум: машине перепали кресла от старших моделей марки, а также девятидюймовый экран медиасистемы вместо семидюймового. Вдобавок появились некоторые мелочи вроде беспроводной зарядки и свежих вариантов отделки.

Фото производителя

Гамма силовых агрегатов вообще осталась прежней. Бензиновый атмосферник 1.2 (82 л. с.) и турбированный дизель 1.6 (92 л. с.) можно заказать только с пятиступенчатой «механикой». А турбоверсия 1,2-литровой «тройки» выдает 110 л. с., наоборот, предлагается строго с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод у всех версий — передний.

В базовую версию включены шесть подушек безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер и и стальные 16-дюймовые колеса. Тем удивительнее, что также в начальную комплектацию за 1 529 000 рублей включены семидюймовый экран медиасистемы, круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и датчик света.

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5 июля 2021
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