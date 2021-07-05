Почему продажи Geely в России продолжают расти рекордными темпами

Относительно последнего месяца весны динамика продаж улучшилась на 3,4%. А всего за первое полугодие своего владельца нашел 9 371 автомобиль Geely, что на 108% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В июне абсолютным бестселлером Geely оказался молодежный Coolray — его выбрали 1 067 человек. Вторым по популярности стал семейный кроссовер Atlas, который приобрели 770 клиентов. А замкнуло тройку лидеров кросс-купе Tugella, разошедшееся тиражом в 127 машин.

Причиной успеха «поднебесной» марки можно считать разнообразие моделей, ведь сегодня россиянам доступны варианты по цене от 1 319 900 (это Emgrand GS) до 2 699 990 (это Tugella) рублей. То есть подобрать автомобиль можно практически на любой вкус и кошелек. К тому же, китайцы сильно улучшили дилерскую сеть, не говоря об организации бесперебойных поставок запчастей.

Кстати, на днях портал «АвтоВзгляд» испытал последнюю новинку Geely в России — кроссовер Atlas Pro, выяснив, кому же понадобится китаец за 2,2 миллиона?