Российским аграриям предлагают пересесть с «Уазиков» на внедорожники Haval

Не секрет, что сегодня «Росагролизинг» — лидер рынка лизинга в агросегменте. Но кроме традиционных направлений, компания активно развивает и сегмент автолизинга. С ее помощью селяне могут приобрести автомобили для внутрихозяйственных работ.

— Внедорожники и пикапы Haval теперь появятся в нашем маркетплейсе, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.

Вообще, китайцы — большие мастера искать новые рынки сбыта. Скажем, в 2020 году Haval выиграл большой длительный тендер на поставку автомобилей по всем военным округам: техника прошла жесткие испытания, и с конца прошло года модель H9 получила статус основной штабной машины.