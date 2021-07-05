Российским аграриям предлагают пересесть с «Уазиков» на внедорожники Haval

Фото производителя.
Российские аграрии привыкли оформлять лизинг на сельхозтехнику через «Росагролизинг». Зная это, китайский Haval решил заручиться поддержкой агропромышленной лизинговой компании, так что теперь сельхозорганизации смогут купить внедорожники H9 и пикапы GWM на выгодных условиях.
Алексей Кованов

Не секрет, что сегодня «Росагролизинг» — лидер рынка лизинга в агросегменте. Но кроме традиционных направлений, компания активно развивает и сегмент автолизинга. С ее помощью селяне могут приобрести автомобили для внутрихозяйственных работ.

— Внедорожники и пикапы Haval теперь появятся в нашем маркетплейсе, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.

Вообще, китайцы — большие мастера искать новые рынки сбыта. Скажем, в 2020 году Haval выиграл большой длительный тендер на поставку автомобилей по всем военным округам: техника прошла жесткие испытания, и с конца прошло года модель H9 получила статус основной штабной машины.

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5 июля 2021
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