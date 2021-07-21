3 роковые ошибки, не способствующие быстрой продаже подержанного авто

Наиболее типичная ошибка при продаже своего личного авто связана с оформлением объявления на специализированном сайте. Поскольку покупатель наверняка захочет рассмотреть потенциальную покупку максимально подробно, нельзя публиковать некачественные фото своего «лота». Следует ориентироваться на создание подборки нем менее чем из пары десятков изображений своей машины во всех возможных ракурсах, с максимальным количеством деталей. Должно присутствовать большое количество фотографий как экстерьера, так и интерьера авто.

Продажа грязного авто с явными повреждениями лакокрасочного покрытия также уменьшают шансы на быструю продажу по хорошей цене. Химчистка салона и приведение кузова в порядок — необходимое условие успешной реализации своего авто на вторичном рынке.

Что касается описания состояния машины (года выпуска, пробега, количества владельцев и т. п.), то в нем нельзя допускать каких-либо неточностей, ошибок или пробелов. Такие вещи снижают доверие к продавцу у покупателя. Излишне нахваливать свою машину в описании также не рекомендуется, пишет «Прайм».