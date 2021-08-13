Почему за LADA Niva Bronto выстроились дикие очереди

В тематическом паблике «ВКонтакте» Avtograd news появилась информация, что первая партия машин уже отгружена дилерам, а официальная презентация модели пройдет на следующей неделе. Видимо, тогда же будут известны и цены.

Так же на ресурсе появилось фото «живого» автомобиля. Судя по стандартным бамперам, это комплектация Luxe — базовая для Bronto. У машины видны расширители колесных арок и 15-дюймовые внедорожные шины. Кроме того, у Bronto увеличен дорожный просвет, установлены усиленная подвеска и задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы спереди и сзади.

По информации портала «АвтоВзгляд», Niva Bronto уже пользуется повышенным спросом у покупателей. Дело в том, что в ОТТС на эту модель прописали множество различных «внедорожных» опций (таких, например, как шноркель). То есть любителям бездорожья теперь нет надобности покупать все отдельно и сертифицировать изменения в конструкции автомобиля.