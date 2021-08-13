Почему за LADA Niva Bronto выстроились дикие очереди

Фото из открытых источников
Прием заявок на LADA Niva Bronto, которая ранее была известна как LADA 4x4 Bronto, стартовал на сайте АВТОВАЗа еще три недели назад. Но дилеры машины не видели, да и информацию о «Бронто» на сайте производителя сейчас не так-то просто найти. Тем не менее стало известно, что первые экземпляры внедорожника все же прибыли в автосалоны.
Виктор Васильев

В тематическом паблике «ВКонтакте» Avtograd news появилась информация, что первая партия машин уже отгружена дилерам, а официальная презентация модели пройдет на следующей неделе. Видимо, тогда же будут известны и цены.

Так же на ресурсе появилось фото «живого» автомобиля. Судя по стандартным бамперам, это комплектация Luxe — базовая для Bronto. У машины видны расширители колесных арок и 15-дюймовые внедорожные шины. Кроме того, у Bronto увеличен дорожный просвет, установлены усиленная подвеска и задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы спереди и сзади.

По информации портала «АвтоВзгляд», Niva Bronto уже пользуется повышенным спросом у покупателей. Дело в том, что в ОТТС на эту модель прописали множество различных «внедорожных» опций (таких, например, как шноркель). То есть любителям бездорожья теперь нет надобности покупать все отдельно и сертифицировать изменения в конструкции автомобиля.

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13 августа 2021
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