Объявлены комплектации нового Lexus NX для России

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм. И это наверняка понравится российскому покупателю.

Также публика должна по достоинству оценить дизайн автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. И уж тем более россияне полюбят интерьер, выполненный в лучших традициях японского «люкса».