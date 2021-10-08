Объявлены комплектации нового Lexus NX для России

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм. И это наверняка понравится российскому покупателю.
Также публика должна по достоинству оценить дизайн автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. И уж тем более россияне полюбят интерьер, выполненный в лучших традициях японского «люкса».
К нам приедут 2-литровый 150-сильный NX 200 с клиноременным вариатором и 2,5-литровый 199-сильный NX250 c восьмиступенчатым «автоматом». Также автоматическая коробка на восемь ступеней полагается версии NX 350, у которой под капотом скрывается турбированный 2.4 с отдачей в 279 л. с.
Для «среднего» по мощности NX 250 будут доступны четырее фиксированные комплектации: Comfort, Executive, Premium и Luxury. В «базу» входят светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и современная медиасистема с 10-дюймовым экраном. Остальные подробности последуют позже.
И еще одна новость от японского премиум-бренда. Российские дилеры Lexus только что приступили к реализации внедорожника GX 460, получившего обновленный интерьер и мультимедийную систему. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с прайс-листом модели.