Сколько на самом деле нужно прогревать мотор с наступлением холодов

Европа постановила, Америка подхватила, а до наших болот долетели слухи: двигатель современного автомобиля в прогреве более не нуждается. Это всякие там «Москвичи» да «Жигули» надо было прогревать, а современное чудо инженерной мысли — нет. Мол, и так собран гениально, можно сразу выжимать педаль в пол и мчаться на встречу наступающему дню. Звучит здорово, но правда, как оказалось, даже не посередине.
Давайте с простого: современный мотор от своего предшественника отличается лишь новыми технологиями, качеством подгонки деталей, а также уровнем форсировки. Принцип остался прежним, только лишь получил новые возможности. Проще говоря, из старой, как мир, конструкции выжали все соки. Используем модное клеше — закрутили гайки до зубного скрежета. Чтобы масло протиснулось сквозь тончайшие зазоры, оно должно быть жиже воды, да еще и оставлять за собой надежнейшую пленку. Ну заклинит же иначе, там же микрометры уже.
Впрочем, масло пока еще нужно, «Ё» же не случилось! А чтобы масло таки попало в цилиндры, оно должно успеть прокачаться из поддона. Даже на таком, «слабосоленом», уровне дать мотору поработать несколько минут нужно. Только ради того, чтобы смазка распределилась по всем закоулкам силового агрегата, не позволяя поршням просто «задрать» цилиндры, работая «на сухую». На сухую работать — себе дороже, уж мы-то знаем.
Обмануть физику тоже пока не удалось: при нагреве металл пока еще расширяется, а задача инженера при расчете любого устройства, в том числе ДВС, спрогнозировать это самое расширение. Какие только хитрости не применяют, чтобы все было предельно точно: японцы, например, опускают остовы станков в море, давая им предельно плавный «отпуск», а в СССР гигантские и сверхтяжелые станки охлаждали годами на улице, прежде чем начать точную фрезеровку. Переходя на личности, можно смело утверждать: перед серьезными нагрузками, отличными от холостой работы, двигатель нужно вывести на рабочие температуры. Любой двигатель, даже слабо нагруженный. А уж современные, глубоко форсированные моторы, где в погоне за КПД и тугой удавке «экологии» были пройдены все точки невозврата, тем более.
Свою каплю вносит и мнимая экономия: советский армейский генератор на 5 кВт, который заточен на надежность, а не на сбережение средств, в армии никогда же деньги не считали, за час сжигает около 800 грамм горючего. Сколько автомобиль сожжет за 15 минут? Сто грамм или двести? А сколько выбросов произведет? Как дремучий «КАМАЗ» с пятикратно перебранным мотором за секунду?
Вывод прост: мотор греть нужно и даже обязательно, а коли хотите гордо носить зеленый флаг — устанавливайте электрический подогреватель, как это делают финны. Крики на фоне подорожания бензина — не более чем крики, а ремонт задранного цилиндра обойдется в тысячу раз дороже. Одним словом — греть. И не выдумывать.