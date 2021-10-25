Сколько на самом деле нужно прогревать мотор с наступлением холодов

Европа постановила, Америка подхватила, а до наших болот долетели слухи: двигатель современного автомобиля в прогреве более не нуждается. Это всякие там «Москвичи» да «Жигули» надо было прогревать, а современное чудо инженерной мысли — нет. Мол, и так собран гениально, можно сразу выжимать педаль в пол и мчаться на встречу наступающему дню. Звучит здорово, но правда, как оказалось, даже не посередине.

Давайте с простого: современный мотор от своего предшественника отличается лишь новыми технологиями, качеством подгонки деталей, а также уровнем форсировки. Принцип остался прежним, только лишь получил новые возможности. Проще говоря, из старой, как мир, конструкции выжали все соки. Используем модное клеше — закрутили гайки до зубного скрежета. Чтобы масло протиснулось сквозь тончайшие зазоры, оно должно быть жиже воды, да еще и оставлять за собой надежнейшую пленку. Ну заклинит же иначе, там же микрометры уже.

Впрочем, масло пока еще нужно, «Ё» же не случилось! А чтобы масло таки попало в цилиндры, оно должно успеть прокачаться из поддона. Даже на таком, «слабосоленом», уровне дать мотору поработать несколько минут нужно. Только ради того, чтобы смазка распределилась по всем закоулкам силового агрегата, не позволяя поршням просто «задрать» цилиндры, работая «на сухую». На сухую работать — себе дороже, уж мы-то знаем.