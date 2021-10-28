Hyundai Creta резко подорожала, но получила новую версию

Итак, большинство версий подорожали на 40 000, а две топовые комплектации — на 50 000 рублей. Соответственно, чтобы приобрести новенькую «Крету» второго поколения, придется выложить минимум 1 239 000 «целковых», а в «топе» бестселлер российского рынка теперь стоит очень весомые для рядового покупателя 2 040 000.

И еще. У нового поколения Hyundai Creta базовой версией числится комплектация Prime, а на ступеньку выше располагается Classic. До сих пор «классические» кроссоверы предлагались только со 123-сильным двигателем 1.6 и механической коробкой. Но теперь комплектация Classic стала доступна и с другим силовыми агрегатом — двухлитровым мотором и автоматической коробкой.

Добавим, что кроссовер второго поколения совсем молод: в прошлом году новинка вышла на рынок Индии, а в этом — добралась до России. При этом даже истинные фанаты модели отмечали несколько странноватый дизайн. Стерпится-слюбится? Ни разу нет: корейская марка готовится радикально перекроить внешность бюджетного «паркетника».