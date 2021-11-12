Самый дешевый Kia Rio теперь стоит не дешевле миллиона рублей

После нынешней смены ценников прибавка составила от 15 до 100 тысяч рублей. Таким образом, самый доступный Kia Rio теперь стоит 964 900, Kia Ceed — 1 434 900, Kia K5 — 1 834 900, а Kia Sportage — 1 914 900 «целковых».

Кроме того, как подсчитали эксперты сайта «Цена авто», с начала 2021 года Kia дорожали солидными темпами: Rio подскочила в цене на 16%, Cerato — на 15%, Ceed — на 12%, K5 — на 16%, Sportage — на 22%, а Mohave — на 22%.

А ведь еще совсем недавно сама мысль, что «бюджетник» может стоить целый миллион, вызывала шок и волну негодования со стороны наших соотечественников! А теперь это воспринимается как само собой разумеющееся.

Впрочем, мы не устанем повторять: в нынешней ситуации, когда дилеры, чувствуя себя королями, не продают автомобили без дополнительного оборудования, публиковать рекомендованные прайс-листы не имеет никакого смыла, ведь официальные ценники не имеет никакого отношения к реальным.