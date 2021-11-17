В России снова подняли цены на новые автомобили

Хотя АВТОВАЗ, который переписал прайс-листы шесть раз с начала года, в ноябре ценники не менял. Отличился УАЗ — все автомобили марки подорожали на 2,7—4,8%. Отметим, что в модельной линейке ульяновского автостроителя отныне нет пассажирских машин стоимостью ниже 1 млн рублей. Не пересекла черту лишь коммерческая «Буханка», хотя и за нее уже просят от 962 000 целковых.

Что касается «азиатов», то Kia приплюсовала к стоимости 13 своих моделей 1,1—3,9%, Chery накинула 0,5—1,6%, FAW — 7,1—8%, а Geely — 0,5—1,4%. Прайсы новеньких автомобилей Toyota «потяжелели» на 0,8—4,7%, Honda — на 1,9—2,5%, Mazda — на 0,8—1,2%, Mitsubishi — на 0,4—4,6%, а Suzuki — на 1,4—1,9%, следует из результатов исследования агентства «Автостат».

Из «европейцев» в цене прибавили четыре модели Volkswagen (на 1,8—6,4%), четыре «Опеля» (на 1,2—3,5%), FIAT (на 1,9—2,2%), а также несколько «Ситроенов» и Peugeot — на 1—3% и 0,3—3% соответственно. Подорожание затронуло и пару американских брендов: Cadillac и Jeep. У первого подросли ценники Escalade (на 4—5% в зависимости от комплектации), а у второго — Grand Cherokee и Wrangler (на 1,3—2,1%).