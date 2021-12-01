Российской молодежи предложат фантастически дорогой Rolls-Royce Ghost

Мы уже рассказывали, что Rolls-Royce решил угодить молодой аудитории, а потому британская марка поступилась принципами, начав предлагать клиентам яркие оттенки и необычный декор для отделки салона и кузова. До этого подобным занимались только сторонние ателье.
При этом расширенный ассортимент отделочных материалов и цветовых решений оказался вовсе не единственной приметой Rolls-Royce Black Badge Ghost. Ему вдобавок полагается форсированный битурбомотор V12 объемом 6,75 литра: его отдача повышена со стандартных 571 л. с. до 600 сил.
В России за новинку будут просить минимум 35 700 000 рублей, в которые включена стоимость четырехлетнего обслуживания на фирменном сервисе. Для сравнения, базовый короткобазный Ghost сейчас стоит 27 200 000 «целковых».
И продолжая тему дорогих и быстрых авто. Полноразмерный кроссовер BMW Concept XM официально представили на выставке Art Basel. Это первая самостоятельная разработка спортивного подразделения M GmbH со времен модели M1.