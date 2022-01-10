Пока доедали оливье: в России беспрецедентно подорожали новые автомобили

Пожалуй, главная новость: в самой простой комплектации седан Kia Rio теперь стоит больше миллиона, а точнее — 1 014 900 рублей, ведь сразу после наступления нового года модель «потяжелела» на 20 000. И это еще немного! Ведь родственный кроссовер Hyundai Creta разом прибавил 60 000 и теперь стоит 1 299 000 «целковых».

Впрочем, Renault Duster после боя кремлевских курантов резко подорожал на 110 000, что можно считать абсолютным антирекордом российского рынка. Франко-российский SUV отныне отдают минимум за 1 147 000 «деревянных».

Как заранее предсказывали порталу «АвтоВзгляд» дилеры марки LADA, родной АВТОВАЗ также не отказал себе в удовольствии повысить цены. Поэтому за «Весту» теперь придется выложить 862 900, а не 835 900 ₽, а Granta обойдется своему первому владельцу в 598 900 (+12 000).