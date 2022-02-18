Где и как надо покупать грузовик с пробегом

На самом деле, в покупке грузовика и легковушки есть только один общий момент — перед живым осмотром наиболее достойных экземпляров сначала лучшепридется воспользоваться онлайн-сервисом по проверке истории автомобиля. Например, общеизвестной Автотекой от Авито, что аккумулирует множество данных о конкретном экземпляре из разных источников.
Ведь только детальный отчет об эксплуатации транспортного средства, которым можно воспользоваться сразу же при просмотре объявлений, позволит выяснить историю авто, а также убедиться, что его владелец не корректировал пробег. Кроме того, полезной будет информация об авариях, штрафах и ограничениях — увы, но при покупке комтранса нарваться на недобросовестных продавцов, желающих сорвать большой куш, даже проще, чем при подборе седана или кроссовера.
Поэтому внимательно изучайте отчеты, осматривайте документы и обязательно проверяйте номера — идентификационный (проще говоря, VIN), рамы и кузова. Как минимум потому, что некоторые недобросовестные продавцы комтранса иногда предоставляют VIN не своей машины, а совершенно другого экземпляра — с минимальным пробегом и безаварийной историей.
Поэтому внимательно изучайте отчеты, осматривайте документы и обязательно проверяйте номера — идентификационный (проще говоря, VIN), рамы и кузова. Как минимум потому, что некоторые недобросовестные продавцы комтранса иногда предоставляют VIN не своей машины, а совершенно другого экземпляра — с минимальным пробегом и безаварийной историей.
Если документы и номера не вызывают сомнений, следующим пунктом проверки станет рама. Она должна быть ровной, без вмятин, загибов, трещин, следов нештатной сварки и глубокой коррозии. У иностранных LCV, где вместо рамы — несущий кузов, первым делом надо осмотреть лонжероны, затем — силовой каркас.
А вот навесные элементы вроде дверей, крышки капота и прочего запросто могут иметь зачатки коррозии и небольшие повреждения. Увы, но владельцы коммерческих машин часто не успевают подкрашивать сколы и устранять вмятины, как это делают хозяева легковушек! Поэтому растрескавшиеся стекла и затертые фары также не редкость.
А владельцы больших грузовиков вообще считают, что кабина, восстановленная после аварии, — это нормально. Хотя, на самом деле, все зависит от качества выполненных работ. Как и с легковым автомобилем, недопустимы толстый слой шпаклевки, некачественная окраска и плохо восстановленная геометрия.
При осмотре агрегатной части желательно заранее выяснить слабые места конкретной марки и модели. Скажем, у сверхпопулярной среди российских перевозчиков развозной иномарки — слабый турбодизель, который не терпит грязного масла. И при первых симптомах грядущего ремонта владельцы стараются поскорее избавиться от захандрившей машины…
Вообще, в двигателе грузовика точно придется проверить компрессию, осмотреть зеркала цилиндров эндоскопом, а вдобавок — продиагностировать топливную систему. Ведь форсунки и ТНВД стоят дорого… В идеале, к машине лучше подключить дилерский сканер, чтобы проверить наличие ошибок и состояние систем.
Дальше следуют диагностика коробки передач, карданной передачи (если таковая имеется) и ведущего моста. У больших грузовиков нельзя оставлять без внимания электрическое хозяйство, рулевой механизм и тормозную систему. Ведь ремонт любого важного узла, не говоря про покупку новых агрегатов, весьма дорогое занятие.
И, конечно, обязателен придирчивый осмотр колес. Просто подсчитайте, что для небольшого грузовичка вроде «Газели» взамен изношенных понадобится шесть свежих покрышек, а для трехосного самосвала — все десять! Плюс колесные диски. В общем, в грузовом автоподборе мелочей не бывает — каждый пропущенный недочет грозит серьезными вложениями потом.
Это перед подбором легковушки можно лишь посмотреть несколько роликов, посвященных конкретной модели, а затем загнать понравившийся экземпляр на сервис для диагностики. Грузовики же — совершенно другая история. Здесь максимум недостатков надо выискивать на месте, ведь гонять каждый большегруз на фирменную станцию не хватит никаких денег!
А вот что касается места, где надо искать грузовики с пробегом, то здесь совет только один — на современных онлайн-классифайдах, где выставлено максимальное количество объявлений. Скажем, в раздел «Транспорт» на Авито каждый месяц заходят более 18 500 000 пользователей — это 56% от общего количества посетителей Авито.
При этом для любой задачи есть удобный поиск. Можно воспользоваться фильтром «тип техники», чтобы выбрать транспортное средство под конкретную задачу, а можно — применить фильтр «марка/модель», когда стоит задача отсортировать предложения по конкретным брендам и машинам. Кроме того, в фильтре по марке появился блок «Популярные», чтобы быстрее искать рыночные бестселлеры.
Плюс ко всему на Авито действительно много выгодных предложений. Так, более 25 000 объявлений — это грузовики с пробегом (включая легкий комтранс) по цене до 1 200 000 рублей. Еще 5 000 предложений представлены в сегменте от 1 200 000 до 1 800 000 ₽. И, наконец, 14 000 записей относятся к категории «от 1 800 000 ₽».В общей сложности на Авито сейчас представлено более 65 000 объявлений о продаже грузовиков и спецтехники с пробегом по всей стране.
Поэтому выглядит странным, что жители восточной части страны (Урала, Сибири и Дальнего Востока) традиционно отдают предпочтение стоянкам, где продавцы выставляют грузовики. С одной стороны, это удобно: объехав ряд стоянок, есть шанс разом оценить несколько вариантов, а затем приобрести лучший…
Вот только подобный формат теряет свою популярность, ведь многие владельцы хотят продавать машины без посредников. Соответственно, толковых предложений на оффлайновых площадках становится все меньше! Да и замыкаться на одном регионе, подбирая нужное авто, категорически нельзя.
А на Авито Авто можно недорого купить новые и б/у автобусы, и автокраны, и грузовики, и бульдозеры, и тягачи, а также коммерческий транспорт на запчасти. Более того, некоторые умудряются делать на этом целый бизнес! В следующей статье на тему грузовиков портал «АвтоВзгляд» как раз расскажет, как можно неплохо заработать на перепродаже комтранса.