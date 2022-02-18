Где и как надо покупать грузовик с пробегом

На самом деле, в покупке грузовика и легковушки есть только один общий момент — перед живым осмотром наиболее достойных экземпляров сначала лучшепридется воспользоваться онлайн-сервисом по проверке истории автомобиля. Например, общеизвестной Автотекой от Авито, что аккумулирует множество данных о конкретном экземпляре из разных источников.

Ведь только детальный отчет об эксплуатации транспортного средства, которым можно воспользоваться сразу же при просмотре объявлений, позволит выяснить историю авто, а также убедиться, что его владелец не корректировал пробег. Кроме того, полезной будет информация об авариях, штрафах и ограничениях — увы, но при покупке комтранса нарваться на недобросовестных продавцов, желающих сорвать большой куш, даже проще, чем при подборе седана или кроссовера.

Поэтому внимательно изучайте отчеты, осматривайте документы и обязательно проверяйте номера — идентификационный (проще говоря, VIN), рамы и кузова. Как минимум потому, что некоторые недобросовестные продавцы комтранса иногда предоставляют VIN не своей машины, а совершенно другого экземпляра — с минимальным пробегом и безаварийной историей.